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إردوغان يقيل وزيرة التجارة التركية

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محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزيرة التجارة روهصار بكجان، اليوم الأربعاء بعد مزاعم أنها فضلت شركة زوجها في مناقصات حكومية.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، عيّن إردوغان، محمد موس ، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ، وزيرا جديدا للتجارة فى مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية.

وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يجري إردوغان تعديلا وزاريا ، بحسب بلومبرج.

وجاءت إقالة بكجان بعد أن ذكر تلفزيون "أودا تي في" مطلع الأسبوع أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.

ونفت بكجان ارتكاب أية مخالفات فى بيان لها الثلاثاء ، قائلة إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة.​

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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