حزب معارض يهاجم الرئيس التركي بسبب تفشي فيروس كورونا في بلاده

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

هاجم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فائق أوزتراك، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن تركيا تدفع ثمنا باهظا لتفشي كورونا.



ونشر الحزب في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، جانبا من تصرحيات أوزتراك قال فيها: "الجمعية الطبية التركية تقول" عدد الوفيات ثلاثة أضعاف العدد المعلن".

وأشار إلى أن: "بيان جمعية العناية المركزة يكشف خطورة الموقف، لقد أخرج أردوغان الحكومة بنفسه من الوباء"، موضحا أن: "أمتنا تدفع ثمناً باهظاً"