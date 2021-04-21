رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا يهاجم أردوغان

محمد الفلاح - الأربعاء 21 أبريل 2021

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، إن الفساد الداخلي هو الذي سيقضي على حزب العدالة والتنمية الحكم.



نشر داود أوغلو، مقطع فيديو بعنوان “كنت مخطئا” يشير فيه إلى الخطاب الذي ألقاه أثناء استقالته من رئاسة الوزراء.

وفي الفيديو يقول داود أوغلو: “ما زلت أعتقد أن لدى حزب العدالة والتنمية جوهرًا إنسانيًا، اعتقدت أن بعض القيم تعيش، اعتقدت أنهم سيجدون يومًا ما الطريق الصحيح مع هذه القيم”.

وأكد داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية انهار بسبب الفساد، مشيرا إلى أن انشقاقه عن العدالة والتنمية لم يقسم الحزب، بل الذي قسمه هو الفساد الداخلي.

وعن استقالته من رئاسة الوزراء تابع داود أوغلو: “أثناء تواجدي بالخارج، تم القيام بانقلاب ضدي من قبل اللجنة الإدارية التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية، وذلك بأوامر من الرئيس وبالتنسيق المباشر من وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق. اسمحوا لي أن أكون صريحًا، أنا علمت لاحقًا أنه بمثل هذه الطريقة الهمجية، سيدمرون جميع الحقوق والقوانين، وأنه بينما كنت أطيع قوانينهم، فإنهم سيتهمونني بالغش دون معرفة أي قانون”.

وتساءل داود أوغلو عن الضرر الذي تسبب به خلال فترة رئاسته للوزراء، حيث قال: “ما الذي أضر به داود أوغلو، وماذا فعل، وماذا أخطأ؟”

وأكد داود أوغلو أنه لم يخن أحدًا، بل هم من خانوا كل المبادئ التي جعلت من حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية.

وأخيرا أوضح رئيس حزب المستقبل أن كل شخص لديه الوقت لإدراك الحقيقة. وهو ينتظر بصبر حتى يتحقق ذلك.