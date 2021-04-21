شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أوروبي يستهدف خفض الانبعاثات إلى 55% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن مفاوضين من مؤسسات الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق بشأن قواعد مناخية جديدة، مما يمهد الطريق لترسيخ هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل.

يشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية، كشفت في تقرير، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية الناتجة عن استخدام الطاقة، سترتفع بمقدار 1.5 مليار طن في عام 2021، وهي الزيادة السنوية الأعلى التي تسجل منذ تحول العالم بكثافة صوب الوقود الأحفوري بعد الأزمة المالية في عام 2010.

وذكر التقرير أنه بدافع من الطلب المتزايد على الوقود الأحفوري، سيكون هذا الارتفاع أيضا، هو ثاني أكبر زيادة سنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون منذ بداية العصر الصناعي.

وتوضح تقديرات مراجعة وكالة الطاقة الدولية، إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة في طريقها للارتفاع بنسبة 5% تقريبا من عام 2020 إلى عام 2021.