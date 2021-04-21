شكرا لقرائتكم أنقرة عن علاقتها بالإخوان: سياستنا الدولية لا تقوم على أفراد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن "جماعة الإخوان حركة سياسية ولا نريد تصنيفها بالإرهاب".

ورداً على سؤال حول علاقة بلاده بالإخوان، قال تشاوش أوغلو في مقابلة مع محطة خبر ترك التلفزيونية، الثلاثاء، إن "علاقتنا الدولية لا تقوم على أفراد".

مجموعة صداقة برلمانية مع مصر

يشار إلى أن حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان اقترح في وقت سابق الثلاثاء تأسيس مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وذلك في خطوة جديدة في إطار جهود أنقرة لاستئناف العلاقات مع القاهرة.

يذكر أن تركيا قضت الشهور الأخيرة تحاول إصلاح العلاقات مع خصومها الإقليميين، قائلة إنها تواصلت دبلوماسياً مع مصر الشهر الماضي لأول مرة منذ العام 2013. وحاولت تركيا التقارب مع مصر مؤخراً وبحث التعاون بين البلدين في ملفات إقليمية، فيما اشترطت القاهرة عدم التدخل في القضايا الداخلية أو المساس بالأمن القومي المصري والعربي.

"حقبة جديدة"

والأسبوع الماضي أشاد مولود تشاوش أوغلو بما وصفها "حقبة جديدة" في العلاقات مع مصر، متحدثاً عن زيارة مرتقبة الشهر المقبل لوفد دبلوماسي إلى القاهرة.

وفي 19 مارس الماضي، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تسعى إلى علاقات جيدة مع كل دول جوارها، بما في ذلك مصر.

كما لفت أكار، خلال كلمة أثناء مشاركته في فعالية نظمتها وزارة الدفاع بأنقرة، إلى أن تركيا ترغب في علاقات حسن جوار مع كل دول المنطقة، بما في ذلك مصر واليونان.

إلى ذلك شدد على أن أنقرة تتوقع نهجاً مماثلاً من قبل كل جيرانها من أجل ضمان السلام والاستقرار.