بيان عاجل من السعودية بشأن مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت وزارة الخارجية السعودية إنها تتابع بالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في جمهورية تشاد، وذلك على خلفية مقتل الرئيس إدريس ديبي على يد جماعات متمردة.

وقدمت الخارجية السعودية في بيان عن خالص العزاء والمواساة لشعب تشاد في وفاة الرئيس إدريس ‏ديبي إيتنو، مؤكدة على أهمية التهدئة وعدم التصعيد.

وأعربت السعودية عن تطلعها بأن يتوصل الأشقاء في تشاد إلى حل بالطرق السلمية عبر الحوار، بما يحفظ أمن تشاد واستقرارها ووحدتها، ويجنب شعبها الشقيق كل سوء ومكروه.

وقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي،أمس الثلاثاء، متأثرًا بالجروح التي أصيب بها في اشتباك مع المتمردين، وذلك بعد أيام من فوزه في انتخابات رئاسية بولاية سادسة على التوالي.

من جانبها أعلنت جماعة "جبهة التغيير والوفاق" المتمردة في تشاد مسؤوليتها عن قتل الرئيس التشادي، مؤكدة عزمها التقدم نحو العاصمة التشادية نجامينا.

وعلي الفور قرر جيش تشاد فرض حظر للتجوال وإغلاق الحدود البرية للبلاد بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي.