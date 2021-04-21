شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت..القبض على شاب قتل فتاة طعناً ولاذ بالفرار في نهار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تمكنت وزارة الداخلية الكويتية من القاء القبض على مواطن كويتي بتهمة طعن امرأة في نهار رمضان، في محافظة مبارك الكبير.

ووفقاً لصحيفة “الراي” الكويتية، أوضحت وزارة الداخلية أن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة، فقام رجال الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ، وأثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي والذي قام بضبط الجاني في زمن قياسي، وبمواجهته أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنه واحده للمجني عليها نافذه بالصدر أدت إلى وفاتها، وبناء عليه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكانت منطقة صباح السالم قد شهدت في وقت مبكر، جريمة قتل راح ضحيتها مواطنة بعد طعنها بآلة حادة.

وأفاد مصدر أمني بأن المواطنة القتيلة وصلت إلى مستشفى العدان عبر سيارة يقودها شخص يعتقد أنه الجاني لأنه أوصلها وهرب.