عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تدعو إيران للانخراط في المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد

الأربعاء 21 أبريل 2021

الخليج 365

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن مجلس الوزراء قال، في بيان، إن المملكة جددت الثلاثاء، دعوتها لإيران للانخراط في المفاوضات الجارية بشأن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وتجنب التصعيد وعدم تعريض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من التوتر.



وذكرت الوكالة أن مجلس الوزراء دعا أيضًا إلى ضرورة توصل المجتمع الدولي لاتفاق بمحددات أقوى وأطول مع تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة، لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي ومن تطوير القدرات اللازمة لذلك.

وعقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب الوكالة، فقد أعاد المجلس التنديد بمحاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة باستخدام طائرات دون طيار (مفخخة) وصواريخ باليستية، والتي تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضها وتدميرها.