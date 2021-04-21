شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس اليمني: مليشيا الحوثي أداة تخريبية انسلخت عن الهوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، بسفيرة ألمانيا لدى اليمن كارولا هولتكيمبر، وناقش معها المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن نائب الرئيس اليمني جدد خلال اللقاء التأكيد على تعاطي الشرعية اليمنية الإيجابي مع دعوات السلام، وآخرها مبادرة المملكة العربية السعودية والحرص المستمر على تحقيق السلام الدائم.

وأشار علي محسن في اللقاء إلى التعنت المستمر للميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وانسلاخها عن الهوية اليمنية، وارتضائها لنفسها بأن تكون أداةً تخريبية لإيران في المنطقة، مشيراً إلى ممارساتها الأخيرة المتناقضة مع كل دعوات وجهود السلام، وفي مقدمة تلك الممارسات هجماتها العبثية على محافظة مأرب المكتظة بالنازحين وتكثيفها لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة، باتجاه المملكة العربية السعودية ومنشآتها الحيوية.

من جهتها عبّرت السفيرة الألمانية عن تقديرها لاهتمام الشرعية اليمنية وحرصها على إحلال السلام، مجددةً التأكيد على دعم بلادها لأمن واستقرار اليمن ورفع المعاناة عن اليمنيين.