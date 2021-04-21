اليونان توقع اتفاقا مع السعودية لإعارتها منظومة باتريوت مع تزايد هجمات الحوثيين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن مسؤولون يونانيون الثلاثاء توقيع اتفاق مع السعودية لإعارتها منظومة باتريوت للدفاع الجوي الصاروخي لحماية منشآت الطاقة على اراضيها، وذلك مع تزايد الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتعتمد السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن منذ عام 2015 بشكل كبير على بطاريات الباتريوت لاعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تُطلق على المملكة بشكل يومي تقريبا من قبل المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكون ديندياس خلال زيارته الرياض برفقة وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس "وقعنا اتفاقا لنقل بطارية باتريوت الى السعودية".

وأضاف بانايوتوبولوس في بيان منفصل انه سيتم نشر منظومة الباتريوت "في وقت لاحق ليتم تشغيلها على الاراضي السعودية (...) بهدف حماية البنية التحتية الحساسة لمنشآت الطاقة من الهجمات الارهابية".

ولم يصدر أي تعليق فوري عن السلطات السعودية التي لم تكشف عدد بطاريات الباتريوت التي تملكها المملكة حاليا.

ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في ايار/مايو من العام الماضي أنها ستسحب أربع بطاريات باتريوت تابعة لها من السعودية.

وتم نشر اثنتين من هذه البطاريات المضادة للصواريخ في أعقاب تعرض منشأتين نفطيتين سعوديتين لهجمات في ايلول/سبتمبر عام 2019، ما تسبب بحدوث اضطرابات في أسواق النفط العالمية بعد أن خفضت المملكة انتاجها من النفط الخام الى النصف بشكل مؤقت.

وعلى الرغم من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن هذه الهجمات، الا ان الرياض وواشنطن حملتا إيران المسؤولية رغم نفي طهران.

وكثف الحوثيون في الأشهر الأخيرة هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ على أهداف في المملكة بما في ذلك منشآتها النفطية.