شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مقتل وإصابة عناصر من ميليشيا الحوثي في البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل وأصيب عدد من الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران اليوم، في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأفاد مصدر ميداني يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المقاومة اليمنية في جبهة الحازمية شنت هجوماً مباغتاً على ميليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة بالمحافظة، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.