هاتفيا.. البحرين وإسرائيل تبحثان تعزيز التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت البحرين وإسرائيل التعاون الثنائي المشترك والجهود التي تبذل لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي الثلاثاء بين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.



وتطرق الجانبان إلى ما تم تحقيقه من تقدم في سبيل بناء علاقات بناءة تحقق المصالح المشتركة بين البحرين وإسرائيل.

وتناول الاتصال، سبل التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مجال مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقعت البحرين وإسرائيل مؤخرا، 3 مذكرات تفاهم وإعلان تعاون مشترك في المجال التقني، والابتكار ونقل التكنولوجيا.

وشملت مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانب البحريني ونظيره الإسرائيلي، التعاون المشترك في مجال النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.