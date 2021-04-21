شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات بمحاكمة الحوثي ودعم نازحي مأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالب حقوقيون ومسؤولون يمنيون بمحاكمة مليشيا الحوثي على جرائمها المتعمدة والممنهجة ضد المدنيين والأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مأرب، وقصفها بالصواريخ الباليستية والقذائف العشوائية والطائرات المسيرة، وزراعة الألغام والعبوات والمتفجرات في الأعيان المدنية والطرقات العامة. وشدد المشاركون في مؤتمر عقد في مأرب أمس (الثلاثاء) على ضرورة إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الملاحقة والعقوبات المحلية والدولية كمنظمة إرهابية. ودعوا في المؤتمر، الذي نظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المجتمع المدني، مجلس الأمن لوقف الحرب ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان والالتزام بالحيادية في تصنيف المجرمين وفقا للاتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية. وأوضح وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أن محافظته تستضيف 3 ملايين نسمة، بينهم أكثر من مليوني نازح، يتوزعون على 145 تجمعا ومخيما.

