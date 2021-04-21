شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: اتفاق زمني لخروج القوات الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي نجاح حكومته عبر الحوار البنّاء في فرض آليات قانونية وزمنية لانسحاب قوات التحالف الدولي بعد أن أصبحت القوات العراقية أكثر جاهزية لتولي المهمات الأمنية في مواجهة فلول داعش. وأكد أن «هناك تحديات واحتياجات ستتوفر تدريجيا لنكون أمام جاهزية كاملة لتولي كل المهمات».وقال الكاظمي أثناء استقباله مجموعة من كبار قادة وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية خلال مأدبة إفطار (الإثنين): «شكلنا لجنة عسكرية فنية مختصة لتحديد الاحتياجات والضرورات العراقية، وآليات تسلّم المهمات من قوات التحالف الدولي». من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تحتفظ بحق الرد على أي استهداف ضد مصالحها في العراق. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، مساء أمس الأول، أن بلاده سترد على أي استهدافات لمصالحها أو قواعدها في العراق. وجاء هذا الإعلان بعد تكرار الهجمات في مناطق عراقية عدة لاسيما إقليم كردستان ضد قوات التحالف والقوات الأمريكية خلال الأيام الماضية.

