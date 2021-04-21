بالإجماع..محكمة أمريكية تدين قاتل جورج فلويد

(وكالات)

دانت هيئة محلفين في مينيابوليس الأمريكية، الثلاثاء، بالإجماع الشرطي السابق ديريك شوفين، بجريمة القتل، بعدما تسبب في موت المواطن ذي الأصول الإفريقية جورج فلويد خنقاً، في مايو / أيار الماضي، بعدما وطأ بقدميه على عنقه لأكثر من تسع دقائق، حتى لفظ أنفاسه.

واحتاجت هيئة المحلفين المختلطة عرقياً، والمكونة من سبع نساء وخمسة رجال في مدينة مينيابوليس إلى أقل من يومين، بعد انتهاء جلسات المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، للتوصل إلى قرار بالإجماع بأن الشرطي الأبيض مذنب بالتهم الثلاث الموجهة إليه.

ويتوقع أن يقضي شوفين البالغ 45 عاماً سنوات طويلة وراء القضبان في قضية مقتل فلويد الذي تسبب فيديو وثق لحظاته الأخيرة في احتجاجات عارمة حول العالم ضد غياب العدالة العرقية وقسوة الشرطة.