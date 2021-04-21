شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365” ووام

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين، لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

أكدت دولة الإمارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية. وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

تدمير تعزيزات

في غضون ذلك، أعلن الجيش اليمني أن طيران تحالف دعم الشرعية دمّر تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية غربي محافظة مأرب، وكبدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. كما أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات ميليشيات الحوثي الانقلابية، في جبهة الكسارة غرب مأرب، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وما زالت ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي اختراقات في جبهات القتال حول مأرب، بفضل تصدي قوات الشرعية والمقاومة الشعبية القبلية والإسناد الفاعل لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن.

معارك عنيفة

وتجددت المواجهات، منذ يومين، بين قوات الجيش اليمني والميليشيات الانقلابية بمحافظة صعدة، بعد هدوء امتد أسابيع.

وتركزت المواجهات، التي دارت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، في محور رازح، بعد محاولات تسلل فاشلة نفذتها ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع تمركز قوات الجيش الوطني اليمني.

وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني، ومدفع جهنم التابع لقوات التحالف العربي، مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة للميليشيات، ما أدى إلى تدميرها.