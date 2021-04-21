شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مؤتمر السلام الأفغاني في تركيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رويترز

أكدت مصادر عدة، الثلاثاء، أن مؤتمر السلام الأفغاني في تركيا، الذي تؤيده واشنطن، تأجل بسبب عدم مشاركة حركة «طالبان». وقال مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية: «لن يعقد مؤتمر إسطنبول في الموعد المحدد؛ بسبب رفض طالبان الحضور». وأكد تأجيل المؤتمر مصدران آخران. ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو: إن المحادثات تأجلت إلى ما بعد شهر رمضان، مضيفاً: إن المشاركة في المؤتمر لا تزال غير واضحة.

ولم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس التأجيل، لكنه قال: إن الجهود الدبلوماسية الأوسع نطاقاً ستستمر.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في وقت سابق، الثلاثاء، إنه لا يمكنه تأكيد تأجيل المؤتمر.

وكان من المقرر عقد مؤتمر السلام في 24 إبريل/ نيسان الجاري؛ لتسريع جهود التوصل إلى اتفاق بين «طالبان» والحكومة الأفغانية، في ضوء قرار واشنطن سحب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.