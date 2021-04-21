شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تغلق منخفضة مع تضرر أسهم السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبطت الأسهم الأمريكية لثاني جلسة على التوالي، الثلاثاء مع تضرر أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من قفزة عالمية في الإصابات بفيروس كورونا وتوخي المستثمرين الحذر بشأن أرباح فلكية فيما يبدو أعلنتها بنوك أمريكية كبرى الأسبوع الماضي.

وقال خبير بارز في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية، الاثنين إن أحدث زيادة في الإصابات بكوفيد-19 حول العالم تعكس زيادات بين كل الفئات العمرية.

وسجلت بورصة وول ستريت مستويات قياسية مرتفعة الأسبوع الماضي مع مراهنة المستثمرين على أسهم في قطاعات مثل الصناعة والتعدين التي ينظر إليها على أنها تستفيد من التعافي الاقتصادي في حين استعادت أسهم التكنولوجيا العالية القيمة جاذبيتها بعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 0.75 بالمئة إلى 33820.51 نقطة في حين تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 0.68 بالمئة ليغلق عند 4134.94 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 0.92 بالمئة إلى 13786.27 نقطة.

وقفز مؤشر تقلبات السوق، الذي يعرف بأنه مقياس الخوف في وول ستريت، فوق 19 نقطة للمرة الأولى منذ 31 مارس/ آذار، لكنه أغلق منخفضا قليلا عن ذلك المستوى.

(رويترز)