شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى في رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، «مقهى شيشة» بسبب ضبط مخالفات للإجراءات الوقائية في المنشأة، من أبرزها عدم تطبيق «التباعد»، الذي يعد من أهم التدابير الاحترازية للتصدي لجائحة (كوفيد-19)، وفقاً للدائرة.

وأكدت البلدية حرصها، منذ إعادة فتح الأماكن المخصصة للتدخين في المقاهي والسماح بتدخين الشيشة فيها، على تكثيف حملاتها التفتيشية، لتحقيق أعلى نسبة من الالتزام بالإجراءات الوقائية، الصادرة من الجهات المختصة في الدولة.