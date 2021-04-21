شكرا لقرائتكم خبر عن حملات للتأكد من صلاحية تمديدات الغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كثفت فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية جهودها بحملات تفتيش ميدانية على المطاعم والمخابز والمقاهي والكافتيريات للتأكـــد مــن صلاحيـــــة التمديدات الخاصة بأسطوانات الغاز التي تستخدم من قبلهم في المباني التي لا يوجد فيها غاز مركزي، للتأكد من مدى استيفاء هذه التمديدات للاشتراطات المطلوبة للحد من الحرائق وتطبيق للمعايير والمواصفات المعتمدة على أن يقوموا بعمل هذه التمديدات من خلال الشركات المعتمدة من قبل الدفاع المدني مع ضرورة تركيب كواشف للغاز.

وطالبت الإدارة جميع مالكي المباني والمنشآت التي تستخدم غازاً مركزياً بضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة من الدفاع المدني لصيانة أنظمة الغاز المركزي في مبانيهم ومنشآتهم.