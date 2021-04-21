شكرا لقرائتكم خبر عن حث الجمهور على عدم إيقاف مركباتهم في أماكن الحافلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وجه مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، الجمهور بضرورة الالتزام بعدم إيقاف مركباتهم في المواقف المخصصة للحافلات العامة أو شغل أي منطقة من المناطق الأخرى المخصصة لوسائل النقل العام ومرافق البنية التحتية المرتبطة بقطاع النقل لما يترتب عليه من حوادث وتعطيل وتأخير في حركة الحافلات والمركبات على حد سواء.

جاء ذلك بالتزامن مع حملة توعوية أطلقها المركز؛ لزيادة وعي السائقين بشأن خطر وقوف المركبات في الأماكن غير المسموح بها، ولا سيما في المواقف الجانبية على الطرق المخصصة للحافلات والتي تستخدمها لتحميل وتنزيل الركاب، وأثر ذلك في أمن وسلامة مستخدمي الطريق، وانسيابية الحركة المرورية؛ حيث سيعتمد المركز إلى جانب المراقبة الميدانية، على التقنيات الحديثة من خلال استخدام كاميرات المراقبة؛ لكشف وضبط الممارسات والسلوكات الخاطئة للسائقين علماً بأن قيمة مخالفة دخول أو إشغال أي منطقة محظورة في وسائل النقل العام أو بنيته التحتية تبلغ 2000 درهم.

وفي هذا السياق، دعا مركز النقل المتكامل قائدي المركبات غير الملتزمين إلى ضرورة التصرف بمسؤولية، وإيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة لذلك، خاصة عند إنزال وتحميل الركاب، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة والمخالفة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالوقوف النظامي في جميع الأوقات؛ لتوفير السلامة المرورية لأفراد المجتمع، وعدم إعاقة سير الحركة المرورية.

وأكد في الوقت ذاته أهمية مراعاة قائدي المركبات لخطورة إنزال وتحميل الركاب في الأماكن المخصصة للحافلات ووسائل النقل العام.