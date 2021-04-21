شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن أداء الاقتصاد المصرى وفقا لصندوق النقد الدولى ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء عدد من الأرقام الهامة حول توقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى طبقا للتقرير الصادر الصندوق تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، والذى توقع خلاله أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021، وصولًا إلى 5.7% فى 2022.

ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن توقعات الصندوق بالنسبة لاقتصاد مصر:

توقع صندوق النقد أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.5% فى 2021. أشار الصندوق إلى تحقيق مصر معدل نمو يصل إلى 5.7% في 2022. توقع صندوق النقد أن ينخفض معدل التضخم فى البلاد ليسجل 4.8% فى 2021، مقارنة بـ 5.7% فى 2020 . فيما يتعلق بالاقتصاد العالمى توقع الصندوق أن يصل معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 6% فى 2021، إلا أنه سيتراجع إلى 4.4% فى . توقعات الصندوق بالنسبة لمعدل نمو التجارة العالمية سجلت 8.4% فى 2021. فيما يتعلق بالقارة السمراء توقع الصندوق أن يصل معدل النمو إلى 3.4% فى 2021. ونرصد فيما يلى 6 أرقام هامة عن توقعات الصندوق بالنسبة لاقتصاد مصر: