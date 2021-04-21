المغرب يعلن "إغلاق الأجواء" مع 50 دولة

اسماعيل عبد الحي - أعلن المغرب اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية مع أكثر من 50 دولة، وذلك للحدّ من تداعيات تفشي سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وأثار القرار مخاوف العاملين في قطاع السياحة في الوقت الذي حاولت فيه الحكومة التخفيف من تداعيات القرار بدعم العاملين في هذا المضمار، وتأجيل الإشتراكات المستحقة من جانبهم للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وحسب أخصائي الأمراض التنفسية والصدرية ورئيس الجمعية المغربية لمحاربة السل، الدكتور جمال البوزيدي فإن المغرب نجح في السيطرة على الفيروس ولكن السلالات المتحورة التي بدأت في الإنتشار في مختلف الدول تثير قلق السلطات المغربية.

وإعتبر البوزيدي أن هذه القرارات تأتي للصالح العام، أسوة بما تفعله العديد من دول العالم كبريطانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن الإنتكاسة التي تعرض لها المواطنون في المغرب خلال عيد الأضحى، أجبرت السلطات على إتخاذ العديد من الإجراءات الصعبة، بهدف حماية المواطنين من هذا الوباء، حسبما نقل موقع "فيتو".