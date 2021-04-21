نزاع حوثي على نهب «الزكاة» يوقع قتيلاً و8 جرحى

ابوظبي - سيف اليزيد - صنعاء (وكالات)

قتل عنصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية وأصيب 8 آخرون نتيجة نزاع مسلح نشب على خلفية تحصيل «الزكاة» من التجار. وأوضحت مصادر محلية أن «لقاءً في مقر تجتمع فيه عناصر الميليشيات بحارة الصياح في مديرية شعوب، إحدى مديريات مدينة صنعاء العاصمة، جرى لمناقشة توزيع التكاليف فيما بينهم للنزول إلى التجار ونهبهم باسم تحصيل الزكاة». وتابعت أن «خلافاً نشأ وتطور إلى التراشق بالكلمات والتشابك الجسدي، ثم قيام عبدالحميد حميان بطعن أحمد العقبي في رقبته وبعدها تم إطلاق الرصاص من أشخاص ينتمون إلى بيوت العابد والقيز والشامي». وأردفت المصادر بأن المعلومات الأولية تفيد بوقوع قتيل و8 جرحى بعضهم حالتهم خطيرة.

ويعاني سكان المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي من النهب المتواصل لأموالهم ومدخراتهم بتوصيفات مختلفة، تتزايد في شهر رمضان بذريعة تحصيل «الزكاة» بطرق تعسفية، وبمبالغ مجحفة أفرغتها من طبيعتها الدينية في التضامن والتكافل، وانعكست على غلاء الأسعار.

وكانت الغرفة التجارية الصناعية واتحادها العام في صنعاء شكت في بيان سابق من تعسف «هيئة الزكاة» التابعة للميليشيات.

يشار إلى أن معظم الأموال التي تتحصلها الميليشيات بحجة «الزكاة» تصرف على عناصرها في الهيئة أو عبر مشاريع دعم لعائلات أفرادها.