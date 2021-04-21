مصر وليبيا تدشنان عودة العلاقات الثنائية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وقع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة 11 وثيقة لتعزيز التعاون في إعلان رسمي بإعادة العلاقات الثنائية بين البلدين وتحديد موعد افتتاح السفارة المصرية، وذلك في أول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى ليبيا منذ ما يقرب من عقد.

وتضمنت وثائق التعاون إعادة خط الطيران بين القاهرة وطرابلس ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، ومذكرة تفاهم في المجال الصحي.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الكهرباء.

وقالت مصادر حكومية ليبية لـ«الاتحاد» إن مدبولي والدبيبة بحثا إحياء الاتفاقيات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مؤكدة توقيع اتفاقيات في مجال المواصلات والاستثمار والطاقة.

وأوضحت المصادر أن وفداً ليبياً رفيع المستوى برئاسة الدبيبة سيزور القاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبحث تعميق الشراكة الاقتصادية والسياسية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الزيارة ستركز بالأساس على التعاون الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليبي، أن القاهرة وطرابلس لديهما الفرصة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، ووضع خطة واضحة لمذكرات التفاهم، وليس مجرد توقيع بروتوكولي، لافتاً إلى أن بلاده ماضية في وضع الخطط التنفيذية لتنفيذ مذكرات التفاهم، وستبحث تدشين خط ملاحي بحري بين الموانئ المصرية والموانئ الليبية.

من جانبه، قال الدبيبة إنه يوجد مجالات عديدة سيتم التعاون فيها مع مصر، مثمناً الدعم المصري لليبيا، مشيراً إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

على جانب آخر، كشف السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز عن اعتزام وفد وزاري تركي كبير زيارة ليبيا قريباً، لبحث المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء السفير التركي لدى ليبيا مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي في طرابلس، حيث أكد السفير التركي عمق العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، واستعداد بلاده لدعم المصالحة الوطنية في ليبيا.

إلى ذلك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على أهمية دعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال جوتيريش خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عبر اتصال مرئي، حول النزاعات الدولية وسبل حلها، إنهم «يعملون بشكل وثيق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا»، موضحاً أن تعاونهم مع الاتحاد الإفريقي في تقديم الدعم للسلطات الليبية وتعزيز المصالحة الوطنية، هدفه دعم عمليتي الحوار والانتقال، بقيادة ليبية. إلى ذلك، أعاد مجلس النواب الليبي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021 للحكومة للتعديل وفقاً لملاحظات النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق. وأكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي لـ«الاتحاد» أن التصويت على إعادة الميزانية للحكومة سببه أنها ميزانية كبيرة وتحتاج لتبويب للمخصصات المالية المحددة في الموازنة وأوجه الصرف بشكل واضح ودقيق.

في غضون ذلك، أهاب البرلمان الليبي بالجهات المسؤولة إلى حماية الحدود الجنوبية للبلاد على خلفية الأحداث الدائرة في تشاد عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي.

ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي علي التكبالي لـ«الاتحاد» إلى أهمية تصدي الجيش الليبي لأية عناصر تستهدف الحدود الجنوبية للبلاد على خلفية الأحداث الراهنة في تشاد، مؤكداً أن الميليشيات المسلحة لا يهمها تأمين مدن الجنوب الليبي.

الجزائر: دعم جهود توحيد الصفوف في ليبيا

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أمس، إن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية إلى توحيد الصفوف في ليبيا. وأضاف بوقدوم في بيان صحفي إن «زيارة العمل التي قام بها الاثنين إلى ليبيا شكلت فرصة للتواصل مع كبار المسؤولين في السلطة التنفيذية الجديدة لتوطيد العلاقات الثنائية وتأكيد دعم بلاده في إطار تحضير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة». وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قد التقى أمس الأول، بطرابلس بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الداخلية كمال بلجود والوفد المرافق لهما.

وذكر بيان لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن اللقاء تناول موضوعات تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.