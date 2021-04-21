خبراء يرجحون استئناف مفاوضات سد النهضة قريباً

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال، أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

توقع خبراء ومحللون سياسيون عودة مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكدين أن الخطابات التي وجهتها الدول إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن قد يكون لها دور في تحريك المفاوضات من جديد.

وبدأت إثيوبيا رسمياً في إجراءات الملء الثاني لسد النهضة عبر تجفيف الممر الأوسط لبدء الإنشاءات والتعلية، وهو ما ردت عليه مصر بتأكيدها على وجود تأثيرات بغاية الخطورة على دولتي المصب جراء هذه الخطوة الإثيوبية الأحادية، مطالبة هي والسودان بضرورة الوصول لاتفاق قانوني ملزم قبل ملء وتشغيل السد.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الجولة المقبلة ستأتي بعد قمة قادة الدول ودفع اللجان الفنية لمزيد من التفاهم مع تقديم تنازلات من الأطراف الثلاثة تُسهل عمليات التوصل لاتفاق قانوني ملزم.

ورأت الدكتورة تماضر الطيب، الأستاذة بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم، أنه من المتوقع العودة للمفاوضات مع التزام الأطراف الثلاثة بتقديم تنازلات والتأكيد على بناء الثقة وتحت وساطة الاتحاد الأفريقي.

وأضافت لـ«الاتحاد» أنه سيكون هناك تقدم طفيف، متوقعة تأكيد دولتي المصب على ضرورة وجود قانون ملزم قبل الملء، لكن بشكل لا يؤثر على العودة وسير المفاوضات تجاه الحل.

وأبرز وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال جولة أفريقية تشمل 6 دول لعرض موقف مصر من أزمة سد النهضة، الإرادة السياسية الصادقة التي تحلت بها مصر خلال الاجتماعات للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث.

إلى ذلك، أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن المحاولات الحالية ما زالت مستمرة من الدول الثلاث لعودة المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مؤكداً أن القاهرة عندما خاطبت مجلس الأمن طلبت دعم الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.

وأشار شراقي لـ «الاتحاد» إلى أن الاتحاد الأفريقي ما زال موجوداً على الساحة في الأزمة، متوقعاً عقد اجتماعات بين الدول الثلاث على مستوى القادة لدفع وتحريك اللجان الفنية في الدول الثلاث. وشدد أستاذ الموارد المائية المصري على ضرورة سرعة التحرك في المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني ملزم، خاصة في ظل بدء إثيوبيا إجراءات الملء الثاني للسد عبر تجفيف الممر الأوسط وبدء الإنشاءات على أرض الواقع، موضحاً أن الوصول لاتفاق فيه الأفضل للجميع. وعلى صعيد متصل، أطلعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي القائم بالأعمال الأميركي براين شوكان على تطورات الأوضاع في ملفي سد النهضة والقضايا الحدودية بين السودان وأثيوبيا. وأوضحت المهدي أن السودان كان وما زال منفتحا على جميع المبادرات للتوصل إلى حلول عبر الحوار والمفاوضات.