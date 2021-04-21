قيادي بالجيش الأميركي يشيد بتأمين قناة السويس

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

أشاد اللواء سكوت بينديكت، مدير الشؤون الاستراتيجية والخطط والسياسات بالقيادة المركزية الأميركية، بنجاح هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية «ايفرجيفن» في وقت قياسي، معتبرا أن ذلك يعد إنجازاً في ظل الظروف المركبة لهذا الحادث الاستثنائي الذي أكد على أهمية القناة للعالم أجمع وأثبت كفاءة وقدرة الإدارة المصرية لإدارة هذا الشريان الحيوي.

وأعرب بينديكت، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، عن تقديره لما قدمته الهيئة لضمان العبور الآمن لحاملة الطائرات الأميركية «أيزنهاور» وما لمسه من جهد وتعاون من قبل القوات المسلحة المصرية لتوفير التأمين اللازم.

وأكد اللواء بينديكت على ثقته فيما تحمله الرؤية المستقبلية المصرية لتطوير المجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة المحيطة من فرص واعدة للاستفادة من الشريان الحيوي العالمي، والحفاظ على قناة السويس آمنة، لاسيما في ظل ما تحظى به من إدارة واعية، وتأمين من قبل القوات المسلحة المصرية، ودعم من قيادة سياسية تعي أهمية هذا المرفق الملاحي العالمي.

من جانبه، أكد الفريق ربيع حرص الهيئة على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس لكافة السفن العابرة، وتوفير التأمين الملاحي اللازم، من خلال ما تحظى به الهيئة من مرشدين أكفاء وبنية تحتية من جراجات ومحطات لمراقبة الملاحة، ومناطق مزدوجة لزيادة عامل الأمان الملاحي، علاوة على التأمين العسكري من خلال القوات المسلحة المصرية وقوات الأمن الداخلي.