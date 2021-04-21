شكرا لقرائتكم خبر عن الملحقية الثقافية تعلن فتح باب التقديم لـ«البورد الفرنسي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الملحقية الثقافية السعودية بفرنسا عن فتح باب التقديم الإلكتروني على البرنامج السعودي الفرنسي للدراسات الطبية "البورد الفرنسي" لعام 2021م بدءاً من اليوم، وسيستمر لمدة أسبوعين، على أن يغلق باب التقديم في يوم السبت الـ 8 من مايو 2021م.

ونوّهت الملحقية للطلاب والطالبات الراغبين بالتقديم على البرنامج التسجيل في منصة سفير – مقاعد الاتفاقيات الصحية على الموقع الالكتروني:

https://ksp.moe.gov.sa