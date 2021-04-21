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مصر.. حبس 23 متهمًا في حادث «قطار طوخ»

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الدمام - شريف احمد - أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بحبس 23 متهمًا في حادث قطار مدينة طوخ، الذي وقع الأحد الماضي في محافظة القليوبية المصرية، وأسفر عن وفاة 23 شخصًا وإصابة 139 آخرين.

وأفادت النيابة العامة المصرية في بيان لها أمس، أنها توصلت إلى تصور مبدئي لوقوع الحادث، وهو سقوط عدة عربات من قطار "القاهرة - المنصورة" أثناء سيرة أمام قرية "سندنهور" بالقرب من مدينة طوخ، لخروجها من القضبان وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها، مما أدى إلى انقلابها، وسقوط ضحايا ومصابين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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