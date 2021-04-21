شكرا لقرائتكم خبر سلال رمضان سعودية في السودان وطاجيكستان ولبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأشد احتياجا في السودان وطاجيكستان وباكستان واليمن ولبنان وعدد من دول العالم.

وجرى توزيع 1.047 سلة غذائية في مناطق البرام (أم دورين) الريف الشرقي، هيبان التابعة لمحليتي كادقلي والدلنج في ولاية جنوب كردفان استفاد منها 6.282 فردا، و100 سلة غذائية في مناطق الدبيبات - هبيلا - والدلنج المدينة التابعة لمحلية الخرطوم بولاية الخرطوم استفاد منها 600 فرد.

ووزع المركز 2.000 سلة غذائية في مدينتي كوفالينج وكاتلون بطاجيكستان، و4.900 سلة غذائية في مدن مومينبود، وجايهون، وحامدوني، وكولوب، وفاركو بمنطقة كاتالون، و1.531 سلة غذائية في العاصمة دوشنبيه. وفيما وزع المركز 1822 سلة على العائلات الأشد حاجة في العاصمة اللبنانية بيروت ومنطقة عكار، سلم 1.072 سلة غذائية رمضانية في منطقتي سيبي وقلات بإقليم بلوشستان في باكستان، استفاد منها 6.432 أفراد.