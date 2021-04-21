8 معتقلين في الجزائر بسبب التحريض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة الجزائرية أمس اعتقال ثمانية أشخاص بتهمة إعداد لافتات تحريضية، و التحضير لإعداد شريط وثائقي تحريضي بتمويل من دول أجنبية حول مسيرات الحراك الشعبي. وكشف بيان لأمن محافظة العاصمة الجزائرية أن أعمار الموقوفين تتراوح بين ما بين 26 و63 عاما، وينشطون تحت غطاء جماعة ثقافية غير معتمدة على مستوى حي باب الوادي.

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