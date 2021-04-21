4.5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لفلسطين

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ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الكيلة قولها «إن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات»، مضيفة «نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة».
وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1 % ، وفي غزة 2.2%، رغم وجود اللقاح الروسي في القطاع، وليس فقط أسترازينيكا.
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