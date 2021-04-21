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4.5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لفلسطين

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- بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، أن مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحات فايزر وسبوتنيك، مشيرة إلى أنه تم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27.5 ملايين دولار، ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الكيلة قولها «إن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات»، مضيفة «نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة».

وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1 % ، وفي غزة 2.2%، رغم وجود اللقاح الروسي في القطاع، وليس فقط أسترازينيكا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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