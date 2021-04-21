شكرا لقرائتكم خبر 4.5 ملايين جرعة من لقاحات كورونا لفلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، أن مجلس الوزراء صادق على شراء 4 ملايين ونصف المليون جرعة من لقاحات فايزر وسبوتنيك، مشيرة إلى أنه تم رصد أموال لهذه اللقاحات بقيمة 27.5 ملايين دولار، ومن المتوقع وصولها إلى فلسطين قريبا.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن الكيلة قولها «إن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات»، مضيفة «نحن قلقون من الوضع في قطاع غزة».

وأشارت إلى أن هناك عزوفا عن تلقي اللقاحات في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، حيث تبلغ النسبة في الضفة 7.1 % ، وفي غزة 2.2%، رغم وجود اللقاح الروسي في القطاع، وليس فقط أسترازينيكا.