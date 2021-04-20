شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: استئناف الرحلات الجوية مع القاهرة.. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، إن الرحلات الجوية بين مطاري طرابلس والقاهرة ستستأنف غدا الأربعاء، بعد تعليقها لأكثر من ست سنوات، كما سيعاد فتح السفارة المصرية قريبا.

وأوضح الدبيبة في مؤتمر صحفي بطرابلس اليوم الثلاثاء مع نظيره المصري مصطفى مدبولي: "نبشركم أنه تم الاتفاق مع الجانب المصري من يوم غد الطائرات الليبية سوف تحط في مطار القاهرة الدولي".

كانت مصر قد أغلقت سفارتها وأوقفت الرحلات الجوية في 2014 مع احتدام الصراع الذي أسفر عن تشكيل حكومتين متنافستين في طرابلس وفي شرق لبيبا.