شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تدشّن «تفطير الصائمين» في المالديف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بالهند اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442 في جمهورية المالديف.

وجرت مراسم التدشين يحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف مترك الدوسري، ووزير الشؤون الإسلامية بجمهورية المالديف الدكتور أحمد زاهر علي، وعدد من منسوبي السفارة.

وأوضح السفير الدوسري، أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشروعات التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها دولة المالديف، وذلك تماشياً مع تعليمات الوزارة واحتراماً للإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومات الدول المضيفة لمواجهة جائحة كورونا.

وأشار إلى المشروع يتمثل في توزيع سلات غذائية متكاملة، سيتم توزيعها على المحتاجين في مختلف أنحاء دولة المالديف، عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية بالمالديف سيستفيد منها قرابة ثمانية آلاف شخص موزعة على عدد من الجزر في المالديف.

ورفع الدوسري الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو وليّ عهده الأمين - حفظهما الله - على عنايتهما بكل ما يخدم المسلمين، مقدماً الشكر لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على تنفيذ هذا البرنامج في المالديف والدول الأخرى.

وأشار إلى أن هذا البرنامج أدخل الفرح إلى قلوب الأسر المحتاجة وأسهم في سدّ احتياجاتها و التخفيف من معاناتها في هذا الشهر الفضيل، سائلاً الله أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمر بالمملكة و أن يجزيهم عن المسلمين خير الجزاء على تنفيذ هذا البرنامج و ما يقدمونه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه أشاد الملحق الديني في الهند المشرف العام على تنفيذ البرنامج في المالديف بدر بن ناصر غانم العنزي برسالة البرنامج وأهدافه العامة التي تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجة المسلمين في الشهر الكريم والوقوف معه لاسيما في ظل جائحة كورونا.