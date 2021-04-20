شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. تونس تسجل 2169 إصابة والجزائر 187 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 2169 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و 93 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 289230 والوفيات 9918.

فيما سجلت الجزائر 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما تماثل 122 مريضا للشفاء.

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 120.092 والوفيات 3165.