انت الان تتابع خبر جونسون يدعو الأندية المشاركة في 'السوبر الأوروبي' إلى الانسحاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-04-20 | 22:15
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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، الأندية المشاركة في "السوبر الأوروبي" إلى الانسحاب.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "جونسون دعا الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي المستحدث إلى الانسحاب".
وتشهد كرة القدم الأوروبية حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديا من نخبة الأندية من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.
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