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جونسون يدعو الأندية المشاركة في 'السوبر الأوروبي' إلى الانسحاب

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-04-20 | 22:15

جونسون يدعو الأندية المشاركة في

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دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، الأندية المشاركة في "السوبر الأوروبي" إلى الانسحاب.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "جونسون دعا الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي المستحدث إلى الانسحاب".

وتشهد كرة القدم الأوروبية حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديا من نخبة الأندية من إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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