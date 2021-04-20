انتخاب الصديق الصور نائبا عاما بإجماع "النواب الليبي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، على انتخاب الصديق الصور، نائبا عاما للبلاد، بأغلبية أعضائه خلال اجتماع في طبرق.

وأكد عبدالله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، أن المجلس صوت في جلسته التي عقدت في مدينة طبرق، بأغلبية النواب الحاضرين على انتخاب الصديق الصور، الرئيس السابق لقسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، في منصب النائب العام الليبي الجديد من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء.



واستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الرسمية بمقره في مدينة طبرق برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني احميد حومة.

وصوت المجلس بأغلبية النواب الحاضرين على إرجاع مشروع القانون لحكومة الوحدة الوطنية لتعديله وفقاً لملاحظات أعضاء مجلس النواب ووفقاً لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب وأيضاً تقرير ديوان المحاسبة على أن تقوم بتعديل مشروع قانون الميزانية وأن تعيده لمجلس النواب في بحر عشرة أيام .

وقال بليحق، في بيان، إنه تم التصويت على عقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة المقبلة، وإصدار بيان باسم مجلس النواب حول الأحداث المؤسفة التي تمر بها الدولة الجارة دولة تشاد للتأكيد على الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية خاصة في الحدود الليبية التشادية.

كما تم التصويت على إحالة مشروع قانون "محاربة السحر والشعوذة" إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه ، علاوة على التصويت على تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين الصادق التومي.