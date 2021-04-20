أبل تعلن عن آيفون 12 "البنفسجي".. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شركة أبل الثلاثاء، خلال مؤتمر Spring Loaded عن لون جديد لأجهزة آيفون 12، وآيفون 12 ميني.

واللون الجديد الذي أضافته أبل لأجهزتها هو "البنفسجي".

وكشفت شركة أبل خلال المؤتمر عن أن الأجهزة الجديدة ستكون متاحة للطلب بدءا من الجمعة المقبل، على أن تتوفر بالأسوق في 30 أبريل/نيسان الجاري.

ولم تشر أبل إلى أي تغييرات في الأجهزة الجديدة، وأكدت أنها لديها نفس مميزات الأجهزة الأساسية.

وكانت أبل قد أعلنت في 13 أكتوبر/تشرين الثاني 2020 خلال مؤتمرها الافتراضي أهلا بالسرعة Hi Speed، عن هاتف آيفون 12.





وقالت أبل إن هاتف iPhone 12 يأتي بشاشة Super Retina XDR وهي النسخة المخصصة من أبل عن OLED.

وأكدت أبل أن لدى iPhone 12 هوائيات مُخصّصة في القضبان لتعزيز تجربة اتصال 5G.



ويأتي هاتف iPhone 12 مع رقاقة A14 Bionic الجديدة، وهي توفر سرعة أعلى بنسبة 40% من A13.





ويحتوي المحرك العصبي لرقاقة A14 Bionic على 16 نواة، وهو ما يجعلها قادرة على إجراء 11 تريليون عملية في الثانية.

ويتميز الهاتف بكاميرا مزدوجة، نتكون من عدسة عريضة تحتوي على 7 عناصر، وحصلت الكاميرا على تحسين بنسبة 27% في الإضاءة المنخفضة.

وتوفر الكاميرا الواسعة للغاية مجال رؤية بزاوية 120 درجة، وتأتي بفتحة عدسة f / 1.6.