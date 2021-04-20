تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 20 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يتوقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي : خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند **:** والمد الثاني عند 06:55 ..والجزر الأول عند الساعة 14:32.

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 18:03 والمد الثاني عند الساعة 04:38 .. والجزر الاول عند الساعة 10:16 والجزر الثاني عند الساعة 23:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 23 80 25

دبي 36 23 75 30

الشارقة 36 21 70 30

عجمان 36 24 80 30

أم القيوين 35 19 75 25

رأس الخيمة 33 22 75 25

الفجيرة 36 26 80 15

العين 41 23 40 10

ليوا 40 22 40 10

الرويس 39 21 50 15

السلع 39 21 50 15

دلما 35 24 80 15

طنب الكبرى 31 24 80 35

طنب الصغرى 31 24 80 35

أبو موسى 31 24 80 35