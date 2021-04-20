أشكنازي: على العالم التحرك لمنع إيران من النووي

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ويأتي التصريح بينما من المقرر أن تستمر مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن أشكنازي القول «إيران تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على عدم السماح لإيران بالوصول إلى قدرات نووية، لا اليوم ولا في المستقبل».
وتهدف زيارة جوف لإسرائيل إلى التعرف على سياسات ما بعد كورونا.
وكتب أشكنازي على موقع تويتر «إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والحاجة إلى ممر سفر» وتعزيز التجارة والقضايا الاستراتيجية الإقليمية والتهديد الإيراني.
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