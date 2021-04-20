أشكنازي: على العالم التحرك لمنع إيران من النووي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي القوى العالمية إلى ضمان ألا تكون إيران قادرة على تطوير سلاح نووي في المستقبل، وذلك خلال استقباله وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف الذي وصل إلى إسرائيل أمس.

ويأتي التصريح بينما من المقرر أن تستمر مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن أشكنازي القول «إيران تقوض الاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على عدم السماح لإيران بالوصول إلى قدرات نووية، لا اليوم ولا في المستقبل».

وتهدف زيارة جوف لإسرائيل إلى التعرف على سياسات ما بعد كورونا.

وكتب أشكنازي على موقع تويتر «إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية والحاجة إلى ممر سفر» وتعزيز التجارة والقضايا الاستراتيجية الإقليمية والتهديد الإيراني.