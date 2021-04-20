شكرا لقرائتكم خبر إيران تلغي مسيرات يوم القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال نصرت الله لطفي، نائب رئيس المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية، لوكالة أنباء (فارس) أمس «لن تكون هناك مسيرات لـ(يوم القدس) هذا العام أيضا، ولا حتى في صورة مواكب، بسبب الموجة الجديدة من إصابات فيروس كورونا المنتشرة في البلاد».
ويشار إلى أن إيران تحتفل بصورة تقليدية بـ(يوم القدس)، في آخر جمعة من شهر رمضان، احتجاجا على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل في عام 1967 ويوافق احتفال هذا العام السابع من مايو المقبل.
وفرضت الحكومة في الأسبوع الماضي إغلاقا صارما على مستوى البلاد، بسبب الارتفاع السريع في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيران، ووصل الأمر إلى تعليق عمل البرلمان الإيراني.
ويتم يوميا تسجيل نحو 400 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تلغي مسيرات يوم القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.