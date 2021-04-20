شكرا لقرائتكم خبر إيران تلغي مسيرات يوم القدس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألغت إيران مسيرات (يوم القدس) السنوية المناهضة لإسرائيل، للعام الثاني، بسبب تفشي جائحة كورونا

وقال نصرت الله لطفي، نائب رئيس المجلس التنسيقي للدعوة الإسلامية، لوكالة أنباء (فارس) أمس «لن تكون هناك مسيرات لـ(يوم القدس) هذا العام أيضا، ولا حتى في صورة مواكب، بسبب الموجة الجديدة من إصابات فيروس كورونا المنتشرة في البلاد».

ويشار إلى أن إيران تحتفل بصورة تقليدية بـ(يوم القدس)، في آخر جمعة من شهر رمضان، احتجاجا على ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل في عام 1967 ويوافق احتفال هذا العام السابع من مايو المقبل.

وفرضت الحكومة في الأسبوع الماضي إغلاقا صارما على مستوى البلاد، بسبب الارتفاع السريع في أعداد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيران، ووصل الأمر إلى تعليق عمل البرلمان الإيراني.

ويتم يوميا تسجيل نحو 400 حالة وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة.