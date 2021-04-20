27 امرأة قتلن منذ الانسحاب من اتفاقية إسطنبول

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ونشر الحزب على حسابه على تويتر مقطع فيديو يظهر صور نساء ضحايا ويقول «إن 27 امرأة فقدت حياتها فيما تعرضت المئات من النساء للعنف منذ انسحاب الحكومة التركية من اتفاقية إسطنبول».
وتعهد الحزب المعارض بالاستمرار في الدفاع عما وصفه بحق المرأة في الحياة.
وانسحبت تركيا من الاتفاقية بقرار من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وأثار هذا القرار الذي أتى فيما جرائم قتل النساء في تركيا تشهد ارتفاعا متواصلا منذ عقد، غضب منظمات الدفاع عن حقوق النساء وانتقادات من الاتحاد الأوروبي وواشنطن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
والوثيقة المعروفة باسم (اتفاقية إسطنبول) أو اتفاقية مجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والتي أقرت عام 2011 ترغم الحكومات على اعتماد تشريع يمنع العنف المنزلي والتجاوزات المماثلة بما يشمل الاغتصاب أو ختان النساء.
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