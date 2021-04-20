شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام المصري يأمر بحبس 23 متهماً في كارثة قطار طوخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بحبس 23 شخصاً في كارثة قطار طوخ الذي وقع الأحد شمالي القاهرة، وخلف حتى الآن 23 قتيلاً، وأكثر من 130 جريحاً، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وجاء في البيان: «أمر النائب العام بحبس 23 متهماً في حادث قطار طوخ؛ وذلك لتسبب بعضهم خطأً في موت 23 شخصاً، وإصابة 139 آخرين من ركاب القطار رقم 949».

وأرجعت النيابة، توقيف المتهمين ومن ضمنهم قائد القطار ومساعده، إلى «إهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، نتيجة إخلالهم إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر»، في إشارة إلى القطار.

ووقع الحادث، بحسب التصور المبدئي للنيابة العامة بعد «سقوط عدة عربات من القطار بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديد، وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها».

والثلاثاء، قرّر وزير النقل، اللواء كامل الوزير، إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية وإجراء تغييرات في عدد من قياداتها. وجاء حادث قطار طوخ، بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلاً الشهر الماضي، في محافظة سوهاج.