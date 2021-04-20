شكرا لقرائتكم خبر عن في مؤتمرها السنوي.. أبل تكشف عن «آيباد 5G» وجهاز التعقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أماطت شركة «أبل»، الثلاثاء، خلال مؤتمرها السنوي، بمناسبة فصل الربيع، اللثام، عن منتجات عدة تعتزم طرحها قريباً في الأسواق، أبرزها، النسخة الأحدث من حاسوبها اللوحي «آيباد برو» الذي وصف ب«الأقوى على الإطلاق»، والداعم لتقنية اتصال 5G والمزود بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة، ويقدم أداء محسناً بنسبة 50% مقارنة بالجيل السابق، وتمتاز كاميرته الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وسيطرح بالأسواق أواخر الشهر الجاري بسعر يبدأ من 799 دولاراً.

وبمناسبة قدوم فصل الربيع، أتاحت الشركة إصداراً جديداً من هاتفي «آيفون 12» و«آيفون 12 ميني» باللون الأرجواني.

وللعثور على المقتنيات المفقودة، كشفت الشركة عن جهاز التعقب AirTag الذي يمكن وضعه في الأغراض المختلفة، ثم تعقبها من خلال تطبيق «Find My» الذي يتوفر عليه حوالي مليار جهاز من إنتاج أبل. وسيعرض الجهاز مقابل 29 دولاراً.

كما قدمت الشركة «أبل كارد» التي تتيح للزوجين مشاركة ودمج اعتمادهما.

وتضمنت المنتجات الأخيرة، «أبل تي في» المزود بتقنية 4K وبشريحة A12 بمميزات تحسين ألوان التلفاز، وجهاز تحكم جديد بمزايا متنوعة. وأكدت الشركة أن الجهاز الجديد لديه مزايا غير موجودة في أجهزة التلفاز الذكية.

وأطلقت الشركة حاسوب «آي ماك» بشريحة M1 الجديدة، بسماكة 11.4 ميلمتر بشاشة ريتينا 4.5K قياس 24 بوصة ونظام MacOS، وكاميرا أمامية بقوة 1080 بيكسل لتحسين المكالمات المرئية ب6 سماعات وتقنية «دولب أتموس» لتحسين الصوت.

ولفتت الشركة إلى أن حجم الحاسوب انخفض عن السابق بنسبة 50%، وسيعرض بسبعة ألوان، وهي الأحمر والأزرق والأرجواني والبرتقالي والأصفر والفضي والأخضر. كما حدثت أبل تصميم ال«Podcasts» المقرر انطلاقه في 170 دولة حول العالم الشهر المقبل.