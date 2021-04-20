شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي أول المنسحبين من الدوري السوبر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي، انسحابه من مخططات الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، ليصبح أول المنسحبين من الأندية ال12،حيث أصبحت البطولة الجديدة مهددة بالبقاء وسط تقارير عن انسحابات قد تحصل لاحقاً.

وتردد أن تشيلسي هو النادي الثاني الذي سيعلن انسحابه.

ويعد تشيلسي وسيتي من بين 12 فريقاً كبيراً مؤسساً لهذا الدوري الانفصالي الذي أعلن عنه ليل الأحد الاثنين لمنافسة دوري الأبطال، لكن رد الفعل على المخطط كان قاسياً، حيث هدد السياسيون وسلطات كرة القدم باتخاذ إجراءات قانونية ضد ما يسمى ب «الدزينة القذرة»، وصولاً إلى التهديد بحرمان الأندية ال12 من المشاركة في دوريات بلادها.

وأفاد موقع «ذي أثلتيك» وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» بأن نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد إد وودوورد قد استقال.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي عارض بشدة هذا الدوري، أول الرسميين الذين يعلقون على مزاعم انسحاب تشيلسي، قائلاً على تويتر: إنه «القرار الصحيح تماماً، مضيفاً، أمل أن تحذو الأندية الأخرى المعنية بالدوري السوبر الأوروبي حذوهما».