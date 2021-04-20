شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب تكشف أسماء منظمات تدعم التطرف بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أعدها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، أن هناك بعض الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، تسعى للتوغل في المجتمع الأوروبي لتنفيذ مخططاتها استمرار في مفاصل المنطقة الأوروبية خصوصًا بريطانيا وبلجيكا، ولفتت الدراسة بعنوان "مكافحة الإرهاب في بريطانيا"، أن بريطانيا إحدى أبرز الدول الأوروبية التي تحوى الإخوان الإرهابيين وغيرهم من جماعات التطرف، ومن أبرز المؤسسات الإخوانية الإرهابية في بريطانيا:

1- الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي تمثل مركز الجماعة على الأراضي البريطانية والعنكبوت الإخواني الذي استطاع بناء العديد من الخيوط له داخل المنطقة.

2- الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية.

3- مؤسسة قرطبة التي أسسها أنس التكريتي- أحد أعضاء الرابطة الإسلامية في بريطانيا.

4- المركز الإسلامي في إنجلترا «ICE»، ويدار من قبل إيران.

5- المركز الإسلامي في مانشستر، ويتلقى تعليماته من قبل طهران.

6- مؤسسة الإمام علي التابعة لإيران.