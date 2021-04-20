الإمارات تدرس تقييد حركة غير المطعمين ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (د ب أ)

أعلنت حكومة الإمارات، تحقيق إنجاز جديد للدولة في مجال الحد من جائحة "كوفيد-19" ومكافحته، وذلك بتطعيم 54ر65% من إجمالي الفئة المؤهلة للحصول على اللقاح، كما تم تحقيق نسبة 63ر74% لمن هم فوق 60 عاماً، فيما يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأكد المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، أن الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة الجائحة، تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع، واليوم بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها من لقاح "كوفيد-19" أكثر من تسعة ملايين ونصف المليون جرعة بمعدل توزيع 97ر98 جرعة لكل 100 شخص.

وأهاب الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية مساء اليوم الثلاثاء، بأفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، ممن تجاوزوا 16 عاما ولم يتلقوا التطعيم بضرورة التوجه لأقرب مركز للتطعيم وأخذ اللقاح حيث يشكل التأخير أو الامتناع عن أخذ اللقاح تهديدا لسلامة المجتمع.

وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن والحصول على بعض الخدمات، بهدف ضمان صحة وسلامة الجميع.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين لديهم مانع طبي، عليهم مراجعة الطبيب المختص في المراكز الصحية المعتمدة لتحديد مدى إمكانية التطعيم من عدمه حسب الحالة الصحية لكل شخص.