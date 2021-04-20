اليمن يدشن حملة للتطعيم ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - اليمن - (أ ش أ)

دشنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، اليوم الثلاثاء بعدن، فعاليات الجولة الأولى من حملة التحصين الصحي ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية، فقد تلقى التطعيم ضد الفيروس - خلال التدشين - كل من وزيرا الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ومحافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس، وممثل منظمة اليونسيف لدى اليمن الدكتور فيليب دوميل، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود، معلنين بذلك التدشين الرسمي للحملة في العاصمة المؤقتة عدن و13 محافظة.

وأوضح وزير الصحة اليمني، أن عملية التطعيم تمثل الخطوة الأولى وستليها خطوات قادمة للوصول بخطط الوزارة إلى ١٢ مليون جرعة خلال العام الجاري.. داعياً الأطباء وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة إلى المبادرة في التسجيل لأخذ اللقاح الذي يمثل خطوة مهمة في أحداث مناعة ضد الفيروس.

من جانبه، أشار ممثل منظمة اليونسيف لدى اليمن، إلى أن تدشين الحملة ضد فيروس كورونا يعد يوما مهما في تاريخ اليمن، وأن قيام وزير الصحة وبعض الوزراء باخذ التطعيم يؤكد مأمونية اللقاح.

وتستمر الحملة 12 يوماً، وتهدف للوصول إلى ٣١٧ ألفا و٣٦٣ شخصا، في ١٣٣ مديرية، موزعة على ١٣ محافظة وستنفذ من خلال ١٧٠٤ كوادر صحية، يتوزعون على ٤٢٦ فرقة ثابتة ومتحركة.