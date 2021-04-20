بالصور.. أسقف أبنوب وأسيوط الجديدة يتلقى لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تلقى الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العامر بجبل أبنوب، اليوم الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

أشاد الأنبا لوكاس بالجهود المقدمة من خلال الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط.

جدير بالذكر أنه يجرى تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ 4 مستشفيات بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين هي المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الإيمان العام في حي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط – ديروط الزراعي " ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج " طريق أسيوط – سوهاج الزراعي " وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح.​