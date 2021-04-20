ميليشيا الحوثي تختطف التجار

وأوضح، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية اختطفت التجار، واقتحمت وأغلقت عشرات المصانع والمحلات التجارية، ومنعت الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة (صنعاء) من تنظيم مؤتمر صحفي.
وأشار «الإرياني» إلى أن ميليشيا الحوثي الإرهابية شنت منذ انقلابها على الدولة حملات سلب ونهب منظمة على القطاع الخاص، لتمويل حربها العبثية على اليمنيين، غير مكترثة للآثار الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، ومصادر أرزاق الناس، وسبل عيشهم وحياتهم، بعد أن عطلت الحياة العامة، ونهبت الخزينة ورواتب موظفي الدولة.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الخاص والأمريكي لليمن بالضغط على ميليشيا الحوثي، لوقف جرائمها اليومية في حق القطاع الخاص، وإنقاذ ما تبقى من نشاط اقتصادي، وعدم ترك ملايين اليمنيين، الذين يتضورون جوعا وفقرا في مناطق سيطرتها، رهينة لممارسات هذه الميليشيا الإجرامية.
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